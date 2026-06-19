Мадяр зробив Зеленському несподівану пропозицію: де хоче провести зустріч

Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про намір провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що найкращим місцем для переговорів вважає місто Берегове на Закарпатті.

Про це повідомляє «Суспільне».

Мадяр пропонує зустріч Зеленському — що відомо

Мадяр розповів, що домовився про зустріч із президентом Зеленським 18 червня під час засідання Ради ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що хоче провести ці переговори саме на Закарпатті.

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«Я ще раз підкреслив, що був би радий, якби ця зустріч відбулася у чудовому місті Береговому, на Закарпатті. Я хотів би зустрітися в Береговому, а він хотів би зустрітися в іншому місці. Я знову назвав йому назву цього міста трьома мовами — угорською, українською та російською. Я залюбки приїду туди», — зазначив Петер Мадяр.

Щодо місця зустрічі, яке пропонує українська сторона, Мадяр зауважив, що конкретна локація «не має значення», оскільки головною метою є налагодження відносин.

«Зустріч, звісно, відбудеться. Ми вже багато разів говорили, що з усіма державами-членами, з усіма нашими сусідами ми маємо і будемо прагнути налагодити добрі, збалансовані відносини. Згадувалося кілька міст: Київ, Будапешт, Львів, а також Берегове. Зустріч відбудеться. На мою думку, від цього не залежить доля світу», — підкреслив прем’єр-міністр.

Також Петер Мадяр згадав про вступ України до ЄС. Він зазначив, що в офіційному підсумковому документі засідання Ради ЄС немає жодних конкретних дат, коли Україна може стати членом Євросоюзу.

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«Президент Зеленський, що не є секретом, говорив про те, що це має відбутися якомога швидше. Але ні з боку держав-членів, ні з боку Європейської Комісії, ні з боку головування в Раді ЄС жодної конкретної дати не прозвучало», — додав Мадяр.

Зустріч Зеленського з Мадяром — останні новини

Нагадаємо, Петер Мадяр раніше заявив, що планував приїхати на Закарпаття на початку червня. У місті Берегове він хотів би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Згодом угорський прем’єр назвав умови для зустрічі з Зеленським та розповів про пропозицію з 11 пунктів щодо прав меншин.

Своєю чергою український лідер розповів, як будуватиме стосунки з Мадяром. Зокрема, за його словами, Київ прагне залишити в минулому дипломатичну напруженість і вийти на рівень «прекрасних, сильних і взаємовигідних» зв’язків.

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