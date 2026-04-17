Мадяр звинуватив соратників Орбана у знищенні «незручних» документів

Віктор Орбан. / © Associated Press

Лідер опозиційної парті «Тиса», яка здобула перемогу на виборах в Угорщині, Петер Мадяр закликав підлеглих Віктора Орбана, яким доручили знищити «незручні» документи, повідомляти про це.

Про це йдеться у відео, яке опозиціонер опублікував у своєму Facebook.

Мадяр повідомив, що отримує повідомлення про масштабне знищення документів. Відбувається це «у все більшій кількості міністерств», а також в інших відомствах. Політик закликав усіх, хто має якусь інформацію про такі випадки, повідомляти про це партії «Тиса».

«Якщо маєте будь-яку інформацію про знищення документів повідомляйте нам, а за можливості — надсилайте документи, які доручили знищити», — закликав Петер Мадяр.

Програш Орбана — на які наслідки чекати

Петер Мадяр заявив, що в Угорщині після виборів «загубили» очільника МЗС Петера Сіярто. З його слів, після поразки «Фідес» міністр з’явився у відомстві, де почалося знищення документів, пов’язаних із санкційною політикою. З його слів, роблять це за допомогою шредера.

Після виграшу «Тиси» її очільник пообіцяв, що одним із його перших кроків на посаді прем’єра стане приєднання до Європейської прокуратури (EPPO). Видання Euractiv пише, що це рішення може відкрити шлях до розслідувань проти найближчого оточення Віктора Орбана. Вони навіть можуть опинитися за ґратами.

Зауважимо, Мадяр після перемоги пообіцяв повне демонтування системи, яку він називає організованою злочинною групою. Під ударом опинилися друзі Орбана та найбагатші люди Угорщини. Це — ключові фігури — від єврокомісара Олівера Варгеї до ідеологічних центрів, що фінансувалися з Будапешта.

