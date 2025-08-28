"Мадяра" запросили до Польщі після "санкцій" від Угорщини

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на оголошену Угорщиною заборону на в’їзд до країни командувачу Сил безпілотних систем Роберту «Мадяру» Бровді, який є етнічним угорцем. Угорські «санкції» запроваджено через удар українських дронів по російському нафтопроводу «Дружба».

У своєму повідомленні в мережі Х польський міністр запросив «Мадяра» відпочити у Польщі.

«Командире Мадяр: якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі», — написав він.

Радослав Сікорський також розкритикував рішення, оголошене очільником МЗС Угорщини Петером Сіярто під час смертоносної російської атаки на столицю України.

«Поки російські ракети обрушують смертельний дощ на Київ, Угорщина забороняє в’їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України», — з обуренням зауважив він.

Нагадаємо, Роберт «Мадяр» Бровді назвав так звані «загрози суверенітету Угорщини» через удари по нафтопроводу «Дружба», про які говорив Сіярто, популізмом для місцевого люмпену. Він також порадив угорському міністру «запхати в д*пу» свої санкції та обмеження.