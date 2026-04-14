Мадяру доведеться піти на поступки Україні, аби отримати гроші від ЄС: деталі Рolitico

Петер Мадяр / © Associated Press

Петер Мадяр, лідер угорської опозиційної партії «Тиса», яка перемогла на парламентських виборах, готує «грандіозну угоду», щоб налагодити відносини Угорщини з Європейським Союзом.

Про це йдеться у матеріалі Рolitico.

Для нової адміністрації Петера Мадяра пріоритетом номер один після перемоги на виборах є розблокування 18 млрд євро фондів ЄС, які були заморожені через відступ Віктора Орбана від демократії. Також політик хоче отримати доступ близького 16 млрд євро європейських оборонних позик та скасувати штраф у розмірі 1 млн євро на день, що накладається за невиконання Угорщиною міграційного законодавства. Втім Брюссель, йдеться у статті, не задарма передасть ці кошти новому лідеру.

«Мадяру доведеться подолати кілька перешкод, щоб претендувати на отримання коштів та довести, що він серйозно налаштований реформувати авторитарну державу Орбана. Крім того, Євросоюз також має власний набір політичних пріоритетів, які Мадяр повинен буде виконати», — пише Рolitico.

Водночас для Брюсселя ключовою політичною метою є скасування Будапештом вето щодо життєво важливого кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро Україні та підтримка нового пакету санкцій ЄС проти Росії. Єврокомісія також хоче, щоб Угорщина припинила чинити опір початку офіційних переговорів про її вступ до Євросоюзу.

«Схоже, що обидві сторони готові діяти швидко. Для Мадяра часу обмаль, оскільки він втратить значний транш коштів ЄС, якщо не запровадить необхідні реформи у сфері верховенства права до серпня.

Зауважимо, що 13 квітня опозиціонер провів переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Мадяр пообіцяв узгодити зобов’язання щодо реформ, а також наголосив на важливості впровадження антикорупційних заходів — як от приєднання до Європрокуратури, незалежність судової влади та захист свободи ЗМІ. Своєю чергою, фон дер Ляєн висловилася оптимістично щодо можливого перезавантаження.

Прихід Мадяра до влади — перші заяви

Зауважимо, після перемоги Мадяр заявив, що шукатиме «компромісів» на рівні ЄС і що хоче «спростити прийняття рішень». Він пообіцяв, що не стоятиме на шляху надання ЄС Києву кредиту в розмірі 90 млрд євро, бо Будапешт погодився на це фінансування на засіданні Євроради в грудні 2025-го і тепер «хотів би дотримуватися» цього попереднього зобов’язання.

Опозиціонер чітко дав зрозуміти, що хоче триматися на відстані від Москви. Водночас він виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Разом з тим опозиціонер заявляє, що його уряд «допомагатиме країнам, які готові приєднатися, а не змушуватиме їх чекати в черзі».

Він пояснив, що Угорщина все ще хоче купувати російську нафту, але погоджується з тим, що санкції мають залишатися чинними під час війни Москви проти України.

Мадяр заявив, що хоче якомога швидше сформувати уряд. Саме тому закликав президента Угорщини перенести інавгурацію нового парламенту з 12 травня на 5 травня, що дозволить йому представити офіційний пакет документів для задоволення вимог Брюсселя.

Перемога Мадяра — що це для України

The Financial Times із посиланням на власні джерела серед європейських посадовців пише про те, що ЄС визначив перелік із 27 вимог для Петера Мадяра, виконання яких дозволить країні отримати доступ до заморожених європейських субсидій у розмірі 35 млрд євро. Ключові умови стосуються як зовнішньої політики, так і внутрішніх реформ.

Мадяр заявив, що його країна не підтримає прискорений вступ України до Євросоюзу. Причиною називає війну та необхідність дотримання загальних процедур. З його слів, статус країни у стані війни унеможливлює проведення «справжніх переговорів» та детальне обговорення розділів угоди про вступ.

Політолог Володимир Фесенко зауважує, що перемога Мадяра на виборах в Угорщині - це передусім символ поразки чинної влади. Лідера «Тиси» підтримали не лише його прихильники, а й виборці з різними політичними поглядами, які прагнули змін.