Мадуро втретє оголосили переможцем виборів президента Венесуели: США стурбовані

В опозиції стверджують, що насправді їхній кандидат у президенти Венесуели набрав 70% голосів виборців проти 30% у чинного лідера держави.

У Венесуелі оголосили про перемогу на президентських виборах чинного лідера Ніколаса Мадуро. Водночас його політичні опоненти стверджують, що насправді переміг їхній кандидат Едмундо Гонсалес Уррутіа. У США "стурбовані" тим, що "оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели".

Про це повідомляє CNN.

Національна виборча рада Венесуели 29 липня оголосила, що за результатами підрахунку 80% голосів президентом країни втретє став Ніколас Мадуро. Він набрав понад 51% голосів, обійшовши кандидата від Демократичної унітарної платформи Едмундо Гонсалеса Уррутіа, якому нарахували 44% голосів.

Також читайте Опитування показало майже однакові рівні підтримки Трампа та Гарріс - NYT

Однак опозиція намалювала зовсім іншу картину результатів. Як заявила лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо, їхні власні записи свідчать, що кандидат від опозиції Гонсалес Уррутія отримав 70% голосів виборців проти 30% Мадуро.

"Ми перемогли, і всі це знають. Уся міжнародна спільнота знає, що сталося у Венесуелі, і як люди голосували за зміни", – заявила Мачадо, додавши, що опозиція "захищатиме правду".

Сам Гонсалес заявив, що під час виборів були порушені правила.

Як зазначає видання, якщо Мадуро вступить на посаду, це буде його третій шестирічний термін поспіль. Він перебуває при владі від 2013 року, коли помер експрезидент Уго Чавес.

"Голосування відбулося у вирішальний момент для Венесуели – багатої на нафту країни, яка пережила найгірший економічний крах у країні мирного часу в новітній історії. Мадуро звинуватив у цьому іноземні санкції проти свого режиму, заявивши, що Венесуела є жертвою "економічної війни". Тим часом опозиція, яка активізувалася в цьому виборчому циклі, створюючи найбільшу загрозу для контролю Мадуро над владою за останні роки, пообіцяла відновити демократію Венесуели та відновити економіку в разі перемоги", – йдеться в публікації.

Під час усього виборчого процесу були побоювання, що опозиція не побачить чесного змагання, оскільки уряд Мадуро контролює всі державні установи у Венесуелі, включно з Верховним судом, який може бути остаточним арбітром у будь-яких претензіях щодо фальсифікацій на виборах.

Після оголошення результатів виборів Мадуро назвав це "тріумфом миру, стабільності, республіканських ідеалів та ідей рівності".

Читайте провідні новини дня:

У столиці країни Каракасі оголошені результати виборів були зустрінуті неоднозначними емоціями: прихильники Мадуро аплодували та святкували біля офіційної резиденції президента, водночас на вулицях були прихильники опозиції, які плакали та обіймалися.

Напередодні увечері лідери опозиції заявили про порушення на виборах. Зокрема, представникам опозиції було відмовлено в доступі до штаб-квартири Національної виборчої ради, коли влада підраховувала голоси. Також виборча рада припиняла надсилання даних із місцевих виборчих дільниць до їхнього центрального розташування.

У США стурбовані результатом президентських виборів у Венесуелі

Після оголошення про перемогу Мадуро держсекретар США Ентоні Блінкен висловив "серйозну стурбованість тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели". Він додав, що "важливо" чесно і прозоро підраховувати голоси, і закликав виборчу раду Венесуели опублікувати таблиці голосування.

Результати виборів також зустріли неоднозначну реакцію в регіоні. Президенти Перу, Чилі, Гватемали, Коста-Рики, Аргентини та Уругваю або засудили, або поставили під сумнів результати, водночас дехто заявив, що не визнає перемогу Мадуро. Напередодні виборів багато лідерів Латинської Америки закликали політика піти у відставку у разі поразки на виборах.

Водночас президенти Болівії, Гондурасу та Куби привітали Мадуро з його перемогою.

До слова, у грудні 2023 року Мадуро провів "референдум", за результатами якого вирішив привласнити територію сусідньої Гаяни і створити там ще один штат. Як прогнозували тоді аналітики, таким чином Мадуро планував відволікти населення Венесуели від економічних проблем і набрати популярності перед виборами.

Читайте також: