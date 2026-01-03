Мадуро закликає Трампа припинити «розпалювання війни» і розпочати «серйозні переговори»

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Венесуельський лідер Ніколас Мадуро закликав президента США Дональда Трампа припинити «незаконне розпалювання війни» та розпочати «серйозні переговори» зі своєю адміністрацією.

Про це він сказав у записаному заздалегідь інтерв’ю для державного телебачення, повідомляють The Guardian та Reuters.

«Чого вони прагнуть? Очевидно, що вони намагаються нав’язати свою волю шляхом погроз, залякування та сили», — наголосив венесуельський президент.

Мадуро відкинув заяви США про те, що він є головою «наркотерористичної» злочинної організації, яка затоплює Штати наркотиками. Він сказав, що вважає справжньою метою Вашингтона захоплення контролю над венесуельськими ресурсами, включаючи нафту, золото та рідкісноземельні метали.

«Ми повинні почати серйозно розмовляти, спираючись на факти. Якщо вони хочуть серйозно говорити про угоду щодо боротьби з наркотрафіком, ми готові… Якщо вони хочуть нафту Венесуели, Венесуела готова прийняти американські інвестиції, такі як інвестиції Chevron, коли, де і як вони хочуть їх зробити», — заявив Мадуро

Зауважимо, що ці ці коментарі повторюють попередні заяви президента Венесуели про готовність до діалогу з Трампом, навіть попри те, що Білий дім посилили тиск на нього.

Також Мадуро каже, що не розмовляв з американським президентом після 21 листопада, коли між ними відбулася десятихвилинна «сердечна і шаноблива» розмова.

«Ця розмова була навіть приємною, але від того часу розвиток подій не був приємним», — сказав він, закликаючи до «діалогу та дипломатії» між Вашингтоном та Каракасом.

Нагадаємо, стало відомо, що США бомбардують Венесуелу. Південна частина Каракаса залишилася без електрики. Над містом також помічені гелікоптери Chinook. На півдні столиці розташована велика військова база. Є також інформація, що удари завдають по порту Каракаса та по острову Маргарита в Карибському морі, де розміщено багато військових об’єктів.