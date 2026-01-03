- Дата публікації
Політика
- Політика
Мадуро затримали і вивезли з країни: Трамп зробив заяву про удари по Венесуелі
За словами американського лідера, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали і вивезли з країни. США успішно здійснили широкомасштабний удар.
Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.
“Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною захопили та вивезли з країни”, - йдеться у повідомленні.
За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.
Трамп пообіцяв, що деталі опублікують згодом. Він також анонсував пресконференцію в Мар-а-Лаго, яка відбудеться о 18:00 за київським часом.
Ситуація у Венесуелі
Вночі у столиці Венесуели — Каракасі — сталися вибухи. У Мережі почали з’являтися відео, на яких начебто видно, як літають американські гелікоптери. Зокрема, як повідомляється, будинок міністра оборони та порт у столиці постраждали від обстрілу. Окрім того, США вдарили по будівлі парламенту.
Президент Мадуро запровадив надзвичайний стан та оголосив мобілізацію. Він закликав громадян вступати до добровольчого корпусу
Джерела CBS News повідомили, що Трамп ще до Різдва схвалив удари по Венесуелі, але потім операцію відклали.