МАГАТЕ не має доступу до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих Росією територіях України: деталі

МАГАТЕ не має доступу до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих Росією територіях України: деталі

Росія захопила колишні склади такої зброї, розташовані в Криму, і розміщує на півострові засоби доставлення ядерної зброї.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має доступу для контролю за ядерним матеріалом на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив заступник постпреда України при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї під час розгляду доповіді МАГАТЕ за 2020 рік, - пише Укрінформ.

МАГАТЕ не змогло зробити висновок щодо України за 2020 рік, через тимчасову окупацію Росією Криму та частин Донецької та Луганської областей.

"Це виняткова і безпрецедентна ситуація, коли одна держава-член перешкоджає Агентству виконувати свій статутний мандат на території іншої держави-члена. Це нагальна проблема, яка повинна бути належним чином і оперативно вирішена в рамках МАГАТЕ", - зазначив Вітренко, зауваживши, що бракує своєчасної реакції міжнародної спільноти на такі дії.

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Росія захопила колишні склади такої зброї, розташовані в Криму, і розміщує на півострові засоби доставлення ядерної зброї.

"Усі ці дії явно ставлять під загрозу режим Договір з нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і становлять серйозну загрозу для регіональної та глобальної безпеки й стабільності, тому мають бути належним чином розглянуті міжнародною спільнотою", - резюмував дипломат.

Раніше повідомлялося, що Росія перетворює Крим у ядерний відстійник.

Нагадаємо:

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що Росія в тимчасово окупованому нею Криму розмістила потенційні носії ядерної зброї й надалі розвиває військову інфраструктуру на анексованому півострові.

Росія не підтримала резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку діяльності МАГАТЕ