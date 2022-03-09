МАГАТЕ втратило зв'язок із системою контролю безпеки на ЧАЕС: подробиці

Україна просить МАГАТЕ очолити міжнародну підтримку, необхідну для підготовки плану заміни нинішнього персоналу та забезпечення об'єкта ефективною системою ротації.

МАГАТЕ втратило зв'язок із віддаленою передачею даних від систем контролю безпеки Чорнобильської АЕС.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

Україна також повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні, що для безпечного управління Чорнобильською атомною електростанцією (АЕС) стає все більш терміновим і важливим ротувати близько 210 технічних співробітників і охоронців, які працюють там після того, як російські війська взяли станцію під контроль.

Персонал знаходиться там протягом останніх 13 днів. І має обмежений доступ до їжі та води, а також медикаментів.

Україна просить МАГАТЕ очолити міжнародну підтримку, необхідну для підготовки плану заміни нинішнього персоналу та забезпечення об'єкта ефективною системою ротації.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово наголошував, що персонал, який обслуговує ядерні об’єкти, повинен мати можливість відпочивати і працювати в регулярні зміни, заявляючи, що це має вирішальне значення для загальної ядерної безпеки.

«Я глибоко стурбований важкою та стресовою ситуацією, з якою стикається персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками, які це несе для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які контролюють об’єкт, терміново сприяти безпечній ротації персоналу», – сказав він 8 березня.

Нагадаємо, що наразі неможливий регулювальний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження.



Не відновлено стаціонарний та стільниковий телефонний зв'язок із персоналом АЕС, що залишається безпосередньо на станції. Водночас за інформацією персоналу АЕС, що отримується доступними каналами зв’язку, параметри безпеки об’єктів електростанції поки перебувають у нормі.



На об’єкті "Укриття" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря. Через це неможливо контролювати критичність та низку радіаційних параметрів в одному з приміщень об’єкту.



"Окупанти грубо порушують вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та у Зоні відчуження. Держатомрегулювання продовжує стежити за ситуацією на об’єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" та аналізує дані, отримані із доступних джерел", – резюмували в "Енергоатомі".

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