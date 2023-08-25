Махінації з закупівлями курток для ЗСУ: журналісти заявили про причетність нардепа від "Слуги народу"

Племінник народного депутата був одним із власників турецької компанії, у якої Міноборони України закупило літні куртки для війська за ціною зимових.

Журналісти заявили про можливу причетність нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая до закупівлі Міноборони України курток для військових за завищеною в декілька разів ціною. Йдеться про отримання відомством літних курток замість зимових.

Про це йдеться у спільному розслідуванні видання "Українська правда" та ГО "Центр протидії корупції".

Так, за даними журналістів, племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая – один із власників турецької компанії, яка отримала 30 млн дол. від Міноборони України, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною ціною. Зауважимо, що нардеп Касай є членом до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Водночас очільник "Центру протидії корупції" Сергій Шабунін поінформував, що племінника Касая "офіційно вивели з кампанії вже після угоди з Міноборони по куртках".

"Резніков і Касай просто не знали, що зміни в юридичних особах турки відображають в офіційній газеті. На цьому, власне, покидьки і прокололися", – йдеться в заяві Шабуніна.

Він додав – "чекаємо на реакцію президента".

Нагадаємо, на початку серпня український журналіст Юрій Ніколов опублікував у виданні ZN.UA розслідування про те, що ціна війських курток, закуплених Міноборони 2022 року, зросла утричі під час доправлення до України. Йдеться про контракт Міноборони з турецькою компанією Vector avia hava araçlari на постачання зимового одягу. Журналісти з’ясували, дорогою між турецькою та українською митницями куртки "перетворилися" з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні". Відповідно, вони вже коштували не 29, а 86 дол. за штуку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Отакої! Закупівлю для армії заблокували!!! Перевірки ДБР!"

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