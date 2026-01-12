Чи може Молдова об’єднатися з Румунією: Санду відповіла

Мая Санду / © Associated Press

Реклама

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що підтримала б ідею об’єднання країни з Румунією, проте лише за умови позитивного результату на загальнонаціональному референдумі.

Таку думку вона висловила в ефірі британського подкасту The Rest is Politics.

За словами Санду, геополітична ситуація змушує маленькі держави шукати надійніші способи захисту своєї демократії та суверенітету.

Реклама

«Подивіться, що відбувається сьогодні навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Маленькій країні, як Молдова, стає дедалі важче вижити як демократії, як суверенній країні і, звісно, протистояти Росії», — наголосила вона.

Попри власну прихильність до ідеї зближення з Бухарестом Мая Санду визнала, що наразі всередині країни немає консенсусу щодо цього питання. Вона зазначила, що більшість громадян Молдови поки не підтримують ідею возз’єднання, тому пріоритетом залишається інтеграція до Європейського Союзу.

«Більшість людей у Молдові не підтримують ідею возз’єднання на відміну від вступу до ЄС, який є реалістичнішою метою», — додала президентка.

Історичний і політичний контекст

Молдова була частиною Румунії у 1918–1940 роках до радянської окупації. Після здобуття незалежності 1991-го ідея юніонізму (об’єднання) залишається важливою частиною політичного дискурсу. Основними противниками цього процесу в Молдові є проросійські сили — комуністи й соціалісти.

Реклама

Водночас культурне зближення триває: навесні 2023 року парламент Молдови офіційно змінив назву державної мови в Конституції з «молдовської» на «румунську».

Раніше ми писали, що уряд Молдови спільно з Європейським Союзом і Сполученими Штатами активно працює над новою стратегією або «дорожньою картою» реінтеграції країни. Проте деталі плану залишаються нерозкритими. Таку інформацію повідомив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції Валеріу Ківерь після засідання уряду.