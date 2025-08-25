Мають більше працювати: прем’єр Баварії вимагає скасувати виплати українським біженцям у Німеччині

Німеччина / © Pexels

Реклама

У Німеччині загострилися суперечки довкола соціальних виплат для українців, які вимушено залишили країну через повномасштабне вторгнення Росії. Прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (CSU) Маркус Зедер закликав обмежити або повністю скасувати для них виплати Bürgergeld. У федеральному уряді зауважують, що такі ініціативи не відповідають чинним домовленостям між партіями.

Про це пише Deutsche Welle.

Зедер виступив із вимогою скасувати Bürgergeld — соціальну допомогу, яку українці отримують нарівні з німецькими безробітними. Політик переконаний, що це надто щедра підтримка, яка гальмує інтеграцію та вихід біженців на ринок праці. «Жодна інша країна світу не пропонує таких умов. Чому так мало українців працюють у Німеччині?» — заявив він.

Реклама

Водночас у Берліні нагадали, що змінювати правила виплат можна лише в межах коаліційної угоди. Заступник речника уряду Себастьян Гілле наголосив: подібні питання мають вирішуватися у форматі політичних домовленостей, а не через публічні заяви.

Згідно з рішенням уряду, для українців, які прибудуть після 1 квітня 2025 року, виплати Bürgergeld будуть замінені більш скромним пакетом за законом про допомогу шукачам притулку (Asylbewerberleistungen). Очікується, що це дасть змогу зекономити приблизно 1 мільярд євро.

За даними німецьких ЗМІ, у 2024 році загальний обсяг виплат Bürgergeld склав близько 46 мільярдів євро, з яких українці отримали близько 6–6,3 мільярда — майже третину бюджету цієї програми.

Нагадаємо, що у Німеччині обговорюють скорочення соцдопомоги українцям

Реклама

У правлячій коаліції Німеччини заговорили про зменшення соцдопомоги для безробітних українських біженців. Причиною називають низький рівень працевлаштування. Експерти кажуть: справа не в мотивації людей працювати.