Маркарова: Київ запропонував союзникам низку заходів для стримування Москви

Маркарова подякувала американській стороні за активну підтримку України.

Україна запропонувала союзникам та партнерам на Заході широкий пакет для стримування РФ, який включає політичний, економічний та безпековий компоненти.

Про це посол у США Оксана Маркарова заявила в інтерв’ю CNN, - пише Укрінформ.

"Київ запропонував нашим партнерам дуже широкий пакет, який має три рівні. Він розроблений, аби стримати, а також демотивувати Росію", - додала посол.

Перший рівень у цьому пакеті передбачає політичне стримування, зазначивши: "Ми дуже раді чути потужні меседжі від президента Байдена, а також усіх наших друзів і союзників".

Другий компонент, за словами Маркарової, передбачає економічне стримування. У цьому контексті вона підкреслила нагальну необхідність обговорення конкретних економічних обмежень Росії, які суттєво підвищать ціну для Путіна в разі, якщо він вирішить знову атакувати Україну.

Третій компонент передбачає стримування Росії у вимірах безпеки й оборони. Це означає можливість додаткової підтримки для розширення оборонних можливостей України.

"Ми хочемо дуже чітко наголосити, що Україна ніколи нікого не атакувала, ми не планували жодних наступів, ми не збиралися проводити жодних військових наступальних операцій. Ми – мирна країна прекрасних виробників, стартаперів і підприємців. І ми прагнемо лише дипломатичних рішень", - розповіла дипломат.

При цьому вона додала, що "ми дуже рішуче налаштовані захищати наш дім від цієї агресії".

Також Маркарова подякувала американській стороні за активну підтримку України. "Наші відносини зі США не були кращими, ніж зараз. Лише за останні шість місяців ми провели засідання Комісії стратегічного партнерства, наш президент був тут (у Сполучених Штатах Америки – ред.), ми підписали рамкову угоду зі США", - нагадала вона.

За словами Маркарової, що Росія не тільки зосередила військові сили біля кордонів України, а й посилила кампанію дезінформації, а також продовжує докладати зусиль, щоби підірвати Україну зсередини.

"Дуже важливо, що ми працюємо разом з усіма нашими друзями й союзниками, особливо зі Сполученими Штатами", - резюмувала Маркарова.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден повідомив, що готує комплекс нових заходів, які максимально ускладнять для Росії реалізацію агресивного сценарію дій щодо України.

У РФ заявили, що Джо Байден може провести телефонну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав таку розмову ймовірною.

Водночас у Кремлі заявляють, що Путін вимагатиме від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер, оскільки деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії в цьому питанні.

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