Махінації з "зеленим" тарифом: суд вирішив долю Шурми та його брата

Ексзаступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма

Вищий корупційний суд України 21 квітня заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми та його брата Олега. Їх підозрюють у заволодінні коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура та відреагував ексзаступник голови ОП.

Слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього заступника керівника Офісу президента та для власника мережі українських і іноземних компаній (який є близьким родичем ексзаступника керівника ОП). Імен у САП не назвали, але з контексту зрозуміло, що йдеться про Ростислава та Олега Шурму.

Після фактичного затримання підозрюваних і їх доправлення до органу досудового розслідування слідчий суддя має остаточно вирішити питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

Фігурантів підозрюють у привласненні коштів, призначених для виплат за «зеленим» тарифом. За версією слідства, це відбувалося в межах організованої групи, яка діяла в інтересах низки комерційних енергогенерувльних підприємств, розташованих на окупованій території Запорізької області.

Реакція Ростислава Шурми на арешт

Ростислав Шурма прокоментував рішення суду.

«Я вважаю це рішення незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі. Скажу просто: це рішення не доводить моєї вини. І тим більше воно не означає, що справа стала сильнішою по суті», — написав ексзаступник голови ОП у мережі.

Шурма також заявив, що, на його думку, стороні обвинувачення був необхідний саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу — оголошення в міжнародний розшук, подання клопотань про затримання та подальших спроб екстрадиції.

«Я не визнаю себе винним. Вважаю цю справу політично вмотивованою та штучно сконструйованою. Я не переховуюся. Я законно проживаю в Німеччині за адресою, яка давно і достеменно відома українським правоохоронним органам», — наголосив він.

Також експосадовець підкреслив, що неодноразово заявляв про готовність співпрацювати зі слідством у правовому полі, брати участь у процесуальних діях та надавати необхідні пояснення.

Що відомо про махінації з «зеленим тарифом»?

Нагадаємо, в січні стало відомо, що НАБУ підозрює Ростислава Шурму в організації схеми розкрадання 141 млн грн. За даними слідства, підконтрольні йому сонячні станції на окупованій частині Запорізької області подавали фейкові дані про генерацію, отримуючи виплати від держави за «зеленим тарифом». Розслідування вказують на те, що Шурма через вплив на енергосектор забезпечував фінансування власного бізнесу, який фактично працював на потреби окупантів та їхньої промисловості.

Після звільнення з Офісу президента Шурма виїхав до Європи. Влітку 2025 року НАБУ провело обшуки в його помешканні під Мюнхеном, наразі він перебуває в Австрії.

У лютому МВС оголосило у розшук Ростислава Шурму та його брата Олега. Їх підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.