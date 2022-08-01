Макрофін на 9 млрд і аграрний експорт: Зеленський розповів про розмову з Макроном

Президент Володимир Зеленський провів півторагодинну телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Підсумки розмови Зеленський підвів у своєму традиційному відеозверненні увечері 1 серпня.

Зокрема, сторони говорили про відновлення українського аграрного експорту морем.

"Загалом, переговори тривали півтори години і були дуже змістовними: відносини в оборонній сфері, перш за все. Великий спектр безпекових питань – дякую за вже передану допомогу Україні, яка ефективно захищає нас на полі бою", – зазначив він.

Також лідери обговорили макрофінансову підтримку України. Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати макрофінансову допомогу, яка загальмувалася в Європі.

"Хочу нагадати усім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідні рішення конкретних державних діячів", – пояснив глава держави

Своєю чергою президент Франції розповів про результати свого турне країнами Африки. За словами Зеленського, Україна зараз посилює цей напрямок зовнішньої політики.

"Я запросив президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Франції Макрон попередив про складний період війни в Україні.

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