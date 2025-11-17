Макрон анонсував додаткові системи SAMP/T для України: скільки і чим вони особливі

SAMP/T / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україна отримає від Франції системи протиповітряної оборони SAMP/T з посиленими характеристиками. Наразі вони проходять модернізацію.

Про це президент Франції Емманюель Макрон оголосив на пресконференції 17 листопада.

Макрон заявив, що оборонна угода між Україною та Францією передбачає постачання Києву перспективних систем ППО SAMP/T, які наразі проходять модернізацію.

Реклама

Французький лідер зазначив, що Україна першою отримає ці покращені системи, і це відбудеться навіть раніше за його державу.

«Щодо придбання нових систем проти повітряної оборони SAMP/Т останнього покоління. Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнутою в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики», — розповів Макрон.

Водночас президент України Володимир Зеленський уточнив, що країна отримає від Франції вісім систем SAMP/T.

Нагадаємо, Зеленський та Макрон підписали 17 листопада у Парижі декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері оборонного обладнання. Згідно з документом, Україна отримає можливість придбати таке військове обладнання: 100 літаків Rafale F4 до 2035 року, системи SAMP-T, радари, ракети класу «повітря-повітря» та авіабомби. Вже цього року також стартують спільне виробництво дронів-перехоплювачів та робота над критичними компонентами для українських безпілотників.