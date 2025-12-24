Макрон анонсував переговори в Парижі щодо гарантій безпеки для України: подробиці

Еммануель Макрон / © Associated Press

Франція та НАТО готують нову платформу для обговорення довготривалого миру в Україні. Переговори щодо надання Києву надійних безпекових гарантій розпочнуться у Парижі вже в січні 2026 року.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте.

За словами президента Франції, майбутні консультації стануть логічним продовженням роботи, розпочатої в межах «коаліції охочих». Основною метою ініціативи є створення умов для «міцного і тривалого миру».

«Від січня в Парижі ми продовжимо роботу, розпочату в цьому форматі, щоб надати Україні надійні гарантії безпеки, що є умовою міцного та тривалого миру», — наголосив Еммануель Макрон.

Він підкреслив, що поки Російська Федерація не припиняє збройну агресію, Франція та союзники забезпечуватимуть безперервну підтримку українського спротиву.

«Поки Росія продовжує свою агресію, Україна продовжує боротися і чинити опір. Вона може розраховувати на нас і сьогодні, і завтра», — додав президент Франції.

Нагадаємо, французька сторона заявила, що президент Росії Володимир Путін «бажає» поговорити зі своїм колегою Еммануелем Макроном. Рішення про те, на яких умовах це може бути зроблено, ухвалять «найближчими днями».

Раніше повідомлялося, що Макрон заговорив про можливість відновлення переговорів з Володимиром Путіним. Усе через провал мирного плану США.