Макрон анонсував зустріч «коаліції рішучих» у Парижі на початку січня

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі відбудеться засідання «коаліції рішучих».

Про це він написав у мережі Х.

Макрон зазначив, що в неділю ввечері разом із кількома іншими європейськими лідерами взяв участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. За його словами, після цього він провів окрему розмову із Зеленським.

«Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру», — наголосив президент Франції.

Також Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн «коаліції рішучих».

«На початку січня ми зберемо країни „коаліції рішучих“ у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни», — додав він.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про «хороший прогрес», досягнутий на переговорах щодо України.

Ми раніше інформували, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи.