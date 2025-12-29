ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

Макрон анонсував зустріч «коаліції рішучих» у Парижі на початку січня

Емманюель Макрон повідомив, що європейські лідери разом із президентами України та США обговорюють гарантії безпеки, які мають стати основою для справедливого і тривалого миру.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі відбудеться засідання «коаліції рішучих».

Про це він написав у мережі Х.

Макрон зазначив, що в неділю ввечері разом із кількома іншими європейськими лідерами взяв участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. За його словами, після цього він провів окрему розмову із Зеленським.

«Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру», — наголосив президент Франції.

Також Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн «коаліції рішучих».

«На початку січня ми зберемо країни „коаліції рішучих“ у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни», — додав він.

Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про «хороший прогрес», досягнутий на переговорах щодо України.

Ми раніше інформували, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи.

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie