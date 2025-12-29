- Дата публікації
Макрон анонсував зустріч «коаліції рішучих» у Парижі на початку січня
Емманюель Макрон повідомив, що європейські лідери разом із президентами України та США обговорюють гарантії безпеки, які мають стати основою для справедливого і тривалого миру.
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі відбудеться засідання «коаліції рішучих».
Про це він написав у мережі Х.
Макрон зазначив, що в неділю ввечері разом із кількома іншими європейськими лідерами взяв участь у дискусії з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. За його словами, після цього він провів окрему розмову із Зеленським.
«Ми досягаємо прогресу в гарантіях безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру», — наголосив президент Франції.
Також Макрон підтвердив, що на початку січня в Парижі зберуться представники країн «коаліції рішучих».
«На початку січня ми зберемо країни „коаліції рішучих“ у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни», — додав він.
Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про «хороший прогрес», досягнутий на переговорах щодо України.
Ми раніше інформували, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи.