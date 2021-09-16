Макрон: французькі війська ліквідували ватажка "Ісламської держави у Великій Сахарі"

Регіон Сахель є одним із найпроблемніших в Африці через терористичну діяльність.

Ватажок терористичної угруповання "Ісламської держави у Великій Сахарі" нейтралізований французькими військами.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, — пише агентство AFP.

Зауважимо, що африканський регіон Сахель є одним із найпроблемніших на континенті через терористичну діяльність і нелегальної міграції.

У 2014 році Франція почала в регіоні антитерористичну операцію "Бархан". Цю місію підтримує регіональна структура "сахельска п'ятірка".

Нагадаємо, що раніше терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибухи біля аеропорту Кабула. Терорист-смертник з ісламістської групи зумів потрапити в готель Baron поблизу аеропорту Кабула серед натовпу і привів в дію вибуховий пояс, убивши близько 60 осіб і поранивши понад 100 інших, включаючи бійців-талібів.

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