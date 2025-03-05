Макрон хоче запропонувати Європі французьку "ядерну парасольку"

Французькі сили ядерного стримування можуть бути використані для захисту всієї Європи.

Президент Франції Емманюель Макрон під час звернення до нації в середу, 5 березня, заявив, що "відкриє стратегічні дебати" з іншими європейськими лідерами щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Євросоюзу.

Про це повідомляє Le Monde.

"Наші сили ядерного стримування захищають Францію. Від 1964 року вони завжди відігравали важливу роль у збереженні миру й безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї. Але остаточне рішення залежатиме від лідерів і головнокомандувачів європейських країн", – зауважив президент Франції.

Емманюель Макрон також додав, що з огляду на нестабільність через позицію Сполучених Штатів Франція має посилити свою оборону.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Росія загрожує всій Європі. Президент Франції зауважив, що насправді російська загроза набагато ближче до Європи, ніж здається.

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