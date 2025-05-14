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"Макрон готовий ризикувати заради миру": Зеленський розповів, хто став містком до Трампа
Президент Зеленський розповів про ключову роль Емманюеля Макрона в координації західних союзників і створенні прямого каналу комунікації між Україною та адміністрацією Трампа.
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, зазначивши його рішучість і креативний підхід до пошуку миру.
Про це він заявив в інтерв’ю українському телемарафону та західним ЗМІ, яке ексклюзивно опублікував ТСН.ua.
"Так, з Макроном у нас хороші стосунки, — сказав Зеленський. — Є 2-3 людини, з якими ми спілкуємося телефоном, а не секретною лінією — хоча, я думаю, ці секретні лінії якраз і прослуховуються. У Макрона креативний підхід, він готовий до кроків. Він готовий до результату і все заради цього робить".
Президент також підтвердив, що саме Макрон ініціював візит лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Польщі до Києва, який став важливим символом єдності.
"Це була його ідея — об’єднати ці країни, і між ними справді виникла хімія. Вони виступають містком між мною і Трампом", — підкреслив Зеленський.
Президент зазначив, що кількість міжнародних контактів нині значно зросла, і такого рівня координації не було раніше.
Раніше Емманюель Макрон сказав, що санкції проти РФ, ухвалені західними союзниками, можуть бути застосовані в найближчі кілька днів, якщо Москва не дотримуватиметься режиму припинення вогню.