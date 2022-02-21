Макрон і Байден обговорили можливості дипломатії та заходи щодо стримування РФ: нюанси

Вони обговорили дипломатичну роботу, що триває.
Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон обговорили питання дипломатичного розв'язання проблем з Росією, а також – заходи щодо стримування Москви.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
"Вони обговорили дипломатичну роботу, що триває", — наголошується в документі.
Раніше в неділю Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
За повідомленням Єлисейського палацу, лідери, говорячи про ситуацію в районі України, зокрема, взяли на себе тверді зобов'язання вжити всіх необхідних заходів, щоб уникнути ескалації, знизити ризики і зберегти мир.
Після цієї розмови Макрон телефоном поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном, а тепер — і з Байденом. Також повідомлялося про плани телефонної розмови французького президента із канцлером ФРН Олафом Шольцем.
У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.
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