Макрон і Шольц поспілкувались з Сі Цзіньпіном через війну в Україні: Китай пообіцяв гуманітарну допомогу

Макрон і Шольц поспілкувались з Сі Цзіньпіном через війну в Україні: Китай пообіцяв гуманітарну допомогу

У Китаї наголосили, що потрібно поважати територіальну цілісність усіх країн.

Президент Макрон і канцлер Шольц поспілкувались з китайським лідером Сі Цзіньпіном через війну Росії проти України. Під час розмови Китай пообіцяв надати гуманітарну допомогу Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС Китаю.

Шольц та Макрон заявили, що Європа переживає найгіршу кризу від часів Другої світової війни. Франція та Німеччина підтримують досягнення врегулювання шляхом переговорів задля миру.

"Президент Сі наголосив, що нинішня ситуація в Україні викликає занепокоєння, а китайська сторона глибоко засмучена у зв’язку з тим, що на європейському континенті знову почалася війна. Китай стверджує, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися відповідно до Статуту ООН. Невідкладне завдання на даний момент – не допустити загострення напруженої ситуації або навіть виходу з-під контролю. Китай високо оцінює посередницькі зусилля Франції та Німеччини щодо України. Китай буде підтримувати зв'язок і координацію з Францією, Німеччиною та ЄС і зважаючи на потреби залучених сторін", - йдеться у повідомленні.

Очільник Китаю наголосив на необхідності переговорів між Росією та Україною. Також Китай запропонував ініціативу з шести пунктів щодо гуманітарної ситуації в Україні і готовий надати Україні подальші поставки гуманітарної допомоги.

Інформацію про розмову підтвердив також президент Франції Еммануель Макрон.

"Сьогодні вранці ми з канцлером Німеччини розмовляли з лідером Китаю про трагічні наслідки війни в Україні. Сі Цзіньпін підтримав наші дії щодо припинення вогню та забезпечення доступу людей до гуманітарної допомоги", - повідомив Макрон.

The German Chancellor and I spoke to the Chinese President this morning about the tragic consequences of the war in Ukraine. President Xi supported our action towards reaching a ceasefire and ensuring the people have access to humanitarian aid. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2022

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