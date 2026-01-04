ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Макрон і Стармер підтримали «мирний і демократичний» перехід влади у Венесуелі

Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявили про підтримку безпечної та мирної передачі влади у Венесуелі легітимному уряду, що має відображати волю народу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Макрон і Стармер підтримали «мирний і демократичний» перехід влади у Венесуелі

© Associated Press

Лідери Франції та Великої Британії публічно підтримали «мирний і демократичний» перехід влади у Венесуелі. Заяви пролунали в соцмережі X на тлі повідомлень про кінець режиму Ніколас Мадуро.

Про це свідчать заяви Емманюеля Макрона та Кіра Стармера в мережі X.

Прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що Лондон давно виступає за передачу влади у Венесуелі та не вважав Мадуро легітимним президентом. За його словами, найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток подій з американськими партнерами, прагнучи «безпечної та мирної передачі влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу».

Президент Емманюель Макрон, своєю чергою, заявив, що венесуельський народ «тепер вільний від диктатури Ніколаса Мадуро». Він підкреслив, що, захопивши владу та порушивши фундаментальні свободи, Мадуро «серйозно підірвав гідність власного народу».

Нагадаємо, що Мадуро доставили до Нью-Йорка: президента Венесуели готують до суду.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie