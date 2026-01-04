Макрон і Стармер підтримали «мирний і демократичний» перехід влади у Венесуелі

© Associated Press

Лідери Франції та Великої Британії публічно підтримали «мирний і демократичний» перехід влади у Венесуелі. Заяви пролунали в соцмережі X на тлі повідомлень про кінець режиму Ніколас Мадуро.

Про це свідчать заяви Емманюеля Макрона та Кіра Стармера в мережі X.

Прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що Лондон давно виступає за передачу влади у Венесуелі та не вважав Мадуро легітимним президентом. За його словами, найближчими днями уряд Великої Британії обговорить розвиток подій з американськими партнерами, прагнучи «безпечної та мирної передачі влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу».

Президент Емманюель Макрон, своєю чергою, заявив, що венесуельський народ «тепер вільний від диктатури Ніколаса Мадуро». Він підкреслив, що, захопивши владу та порушивши фундаментальні свободи, Мадуро «серйозно підірвав гідність власного народу».

