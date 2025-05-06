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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Макрон і Стармер запропонували Росії перемир'я: як відповів Кремль

Макрон і Стармер закликали Росію до 30-денного перемир’я, але Кремль відповів відмовою.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Макрон і Стармер запропонували Росії перемир'я

Макрон і Стармер запропонували Росії перемир'я. / © Associated Press

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні. Лідери висловили спільну думку, що така пауза дозволила б перейти до реальних мирних переговорів.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

"Переходячи до ситуації в Україні, лідери обговорили необхідність того, щоб Росія погодилася на 30-денне припинення вогню задля забезпечення змістовних мирних переговорів. Україна довела, що готова сідати за стіл переговорів і виступає стороною миру", — йдеться у повідомленні.

Стармер заявив, що Україна неодноразово демонструвала готовність до діалогу й залишається стороною, яка щиро прагне завершення війни. За його словами, м’яч — на боці Кремля.

На цьому тлі Кремль вкотре відхилив західні пропозиції, включно з ініціативою США та підтримкою України щодо місячного припинення вогню. У Москві наполягають, що будь-яке перемир’я можливе лише з урахуванням російських “територіальних реалій” і “безпекових інтересів”.

Натомість Росія запропонувала коротке триденне перемир’я, приурочене до 9 травня, але Київ відкинув цю ідею. Президент Зеленський назвав її “маніпуляцією” без реального бажання завершити бойові дії, наголосивши: “За три дні нічого не вирішується”.

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