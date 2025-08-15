Макрон і Зеленський зустрінуться після переговорів США та Росії

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський / © Еммануель Макрон на Х

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч після переговорів США та Росії, які відбулися у п’ятницю на Алясці.

Про це повідомили у Єлісейському палаці, передає Bloomberg.

За повідомленням, лідери домовилися зустрітися «у найзручніший та найефективніший час після зустрічі на Алясці, залежно від їхніх графіків». Точний час та місце зустрічі наразі не уточнюються.

У Єлісейському палаці додали, що Макрон і Зеленський спілкувалися сьогодні та в четвер.

Раніше цього тижня Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Ці переговори проходять на тлі активної дипломатичної роботи між США, європейськими та українськими посадовцями напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у Анкориджі на Алясці.

Європейські держави наполягають, що Зеленський повинен брати участь у будь-яких обговореннях щодо завершення війни між Росією та Україною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 серпня президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі на Алясці.

Також повідомлялось, що Путін та Трамп провели несподівану приватну розмову, зустрівшись в одному лімузині. Після того як російський президент сів в автомобіль Трампа, лідери проговорили віч-на-віч близько 10 хвилин.