Макрон хоче запросити Україну та РФ на саміт G7: Трамп "злив" приватне листування

Президент Франції Емманюель Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував президентові США Дональду Трампу провести терміновий саміт G7 у Парижі, запросивши до участі Україну та Росію. Це стало відомо після того, як американський лідер публічно оприлюднив приватне повідомлення свого колеги.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Макрон у «приватному повідомленні» до Трампа висловив ініціативу провести в четвер, 22 січня, у Парижі саміт G7. Серед можливих учасників він згадав Данію, Україну, Сирію, а також Росію — у форматі зустрічей на полях заходу.

Реклама

Достовірність цього звернення, опублікованого президентом США, підтвердили в оточенні французького президента.

«Я можу організувати зустріч G7 у Парижі в четвер після Давоса», — написав Макрон, маючи на увазі Всесвітній економічний форум у Швейцарії, участь у якому також планує Трамп.

«Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян на полях» саміту, — зазначив президент Франції.

Він наголосив, що Франція загалом узгоджує позиції зі США щодо таких питань, як Сирія та Іран, але водночас додав: «Я не розумію, що ви робите», — коментуючи наміри Трампа стосовно Гренландії.

Реклама

Це повідомлення пролунало на тлі заяв американського лідера про можливе запровадження 10-відсоткових мит проти восьми європейських країн, серед яких і Франція, через їхню незгоду з його планами щодо Гренландії.

Крім того, Трамп пригрозив 200-відсотковими митами на французьке вино у відповідь на рішення Парижа не приєднуватися до його «Ради миру» в Газі.

Макрон і переговори з Путіним

Нагадаємо, у грудні 2025 року Макрон заявив про готовність Європи відновити прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо мирні ініціативи США не принесуть результату. Він висловив стурбованість відстороненням європейських лідерів від обговорення майбутньої архітектури безпеки континенту, наголосивши, що діалог із Москвою має бути прозорим та відбуватися за участю України.

На початку січня 2026 року Макрон заявив про намір відновити контакт із Путіним найближчими тижнями задля пошуку шляхів до миру.

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «позитивною еволюцією» сигнали з Рима, Парижа та Берліна щодо потреби у відновленні діалогу з Росією. Водночас 16 січня Пєсков зазначив, що офіційних запитів на контакти від ЄС поки не надходило.