Макрон летить до Лондона на зустріч із Зеленським, Стармером, Мерцом: що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон летить до Лондона на зустріч зі Стармером, Мерцом і Зеленським / © Associated Press

Реклама

У неділю, 7 червня, французький президент Еммануель Макрон прибуде до Лондона, де проведе переговори з очільником британського уряду Кіром Стармером та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Згодом до європейських лідерів приєднається президент України Володимир Зеленський, який також перебуватиме з візитом у столиці Великої Британії, про це повідомляє Суспільне.

Головна мета зустрічі — узгодження подальших спільних кроків задля стабільної підтримки України та посилення тиску на оборонний сектор Росії, повідомили журналістам представники Єлисейського палацу.

Реклама

«Росія, стикнувшись із військовою, економічною та стратегічною невдачею, безуспішно продовжує боротьбу на передовій смертельної війни», — зазначили у палаці.

Водночас, лідери планують обговорити кроки для встановлення справедливого й тривалого миру як в Україні, так і в усій Європі, приділивши особливу увагу результатам роботи у межах Коаліції охочих.

Нагадаємо, раніше Макрон назвав «хорошою ініціативою» лист Володимира Зеленського до кремлівського диктатора Володимира Путіна і заявив, що зараз саме час відновити переговори між Україною та РФ. Окрім того французький лідер наголосив, що що Париж завжди виступав за прямий діалог між Києвом і Кремлем, а також підкреслив ключову роль Європи у майбутньому врегулюванні конфлікту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів