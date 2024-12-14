Макрон має намір розпочати перемовини про розміщення миротворців в Україні — ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон має намір винести на обговорення лідерів Євросоюзу питання щодо розміщення миротворчої місії на території України.

Про це інформує "Радіо Свобода".

Наразі низка європейських високопосадовців кажуть, що такі розмови наразі передчасні. Зокрема проти передчасних розмов про миротворчу місію в Україні виступила нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Видання з посиланням на анонімні джерела повідомляє, що у Євросоюзу всі розуміють, що подібна дискусія є неминучою, зважаючи на візит французького президента до Польщі та розмов у ЗМІ щодо теми розміщення миротворців.

Двоє представників дипломатичного корпусу у розмові з журналістами заявили, що подібні розмови ведуться у рамках підготовки розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Разом з тим, за їх словами, ідея розміщення миротворців в Україні "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція розпочала серію перемовин щодо створення коаліції країн, які готові відправити миротворчі війська до України.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Італії заявив про готовність відправити миротворців до України.

Читайте також: