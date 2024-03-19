Макрон може озвучати думки щодо відправкиу французьких військ в Україну - Білий дім

ВодночасСША не мають наміру відряджати свої війська в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон як лідер суверенної держави має повне право розглядати можливість відряджання своїх військ на територію України.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.

«Очевидно, я не можу говорити від імені президента Макрона. Він продовжує публічно висловлювати свій погляд і, вочевидь, має на це повне право», - сказав представник адміністрації Байдена.

Водночас він нагадав, що американська сторона чітко висловила свою позицію - у тому числі під час звернення президента до нації «Про стан справ у державі»: США не мають наміру відряджати свої війська в Україну.

Також читайте Війська НАТО в Україні: гучна заява Макрона отримала несподіване продовження

«Ми не відступаємо від цієї позиції сьогодні», - додав Салліван.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна" заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні на час проведення Олімпійский ігор. У МЗС РФ цю ідею відкинули.

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.