Макрон може приїхати до України: його оточення наразі вивчає таку можливість

Макрон може приїхати до України: його оточення наразі вивчає таку можливість

Президент Франції Еммануель Макрон може приїхати до України.

Під час цього візиту він може оголосити про додаткове надання ЗСУ самохідних гаубиць Caesar.

Про це повідомляють французькі ЗМІ, зокрема Europe1.

Зазначається, що можливість такого візиту до Києва французького президента наразі ретельно вивчає його оточення.

"Франція, яка наприкінці квітня вже поставила Україні шість гаубиць Caesar , на кінець цього місяця може подвоїти постачання цих установок. Офіційне оголошення про це може збігтися з поїздкою Еммануеля Макрона до Києва. Така перспектива наразі уважно вивчається оточенням президента Франції", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Макрон, на відміну від свої колег, жодного разі не відвідував Україну. Це може бути перший візит французького президента до України від початку війни.

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Раніше повідомлялося, що Франція надала ЗСУ 6 САУ Caesar. Вони прибули до України ще наприкінці квітня.

САУ "Цезар" (Caesar) - самохідна артилерійська установка нового покоління, яка використовує 155-мм калібр та розроблена у Франції фірмою Nexter. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 107-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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