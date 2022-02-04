Макрон наступного тижня відвідає Росію та Україну: названо дати

Стало відомо, що 7 лютого Макрон поїде до Росії, а 8-го — прибуде до України.

Президент Франції Еммануель Макрон збирається поїхати до Росії, а після того — відвідати Україну.

Про це повідомляє AFP.

Також читайте Кулеба заявив, що запроваджувати санкції проти Росії слід вже сьогодні

Як повідомляється, 7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а вже наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.

"Зараз пріоритетом для мене з українського питання і діалогу з Росією є деескалація і пошук політичних рішень для виходу з кризи", - зазначив французький лідер.

За його словами, він продовжить обмін думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 3 лютого, поспілкувався із очільником країни-агресорки Володимиром Путіним та українським головою Володимиром Зеленським.

Читайте також: