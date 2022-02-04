Макрон наступного тижня відвідає Росію та Україну: названо дати

Стало відомо, що 7 лютого Макрон поїде до Росії, а 8-го — прибуде до України.
Президент Франції Еммануель Макрон збирається поїхати до Росії, а після того — відвідати Україну.
Про це повідомляє AFP.
Як повідомляється, 7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а вже наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.
"Зараз пріоритетом для мене з українського питання і діалогу з Росією є деескалація і пошук політичних рішень для виходу з кризи", - зазначив французький лідер.
За його словами, він продовжить обмін думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 3 лютого, поспілкувався із очільником країни-агресорки Володимиром Путіним та українським головою Володимиром Зеленським.
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