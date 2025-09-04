ТСН у соціальних мережах

Політика
280
1 хв

Макрон натякнув на можливу зустріч лідерів України та Росії за участю США

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що ведеться підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії за участю президента США Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Еммануель Макрон

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступним кроком у врегулюванні конфлікту можуть стати прямі переговори між лідерами України та Росії за участю США.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після саміту "Коаліції охочих" у Парижі.

"Ми координуємо наші дії щодо санкцій, щоб бути більш ефективними та припинити роботу військової машини Росії. Ми обговорювали це з президентом Трампом. Наступні етапи прості", — зазначив Макрон.

За його словами, планується проведення двосторонньої зустрічі президентів України та Росії та тристороннього формату за участю президента США, щоб просунути процес мирного врегулювання конфлікту.

Крім того, французький лідер наголосив на недопустимості встановлення обмежень для української армії як умови для мирної угоди.

