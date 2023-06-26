Макрон назвав бунт Пригожина в Росії "внутрішніми розбіжностями"

Макрон додав, що у нього немає жодної додаткової інформації щодо заколоту.

Французький президент Еммануель Макрон вважає, що заколот російського олігарха, власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відображає розбіжності та нервозність усередині країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

"Наш обов'язок - сказати, що ми не маємо жодного стосунку до того, що сталося. Це внутрішні розбіжності, маневри між Росією і Росією. Ситуація залишається дуже рухливою, відображаючи розбіжності та нервозність", - заявив він.

Макрон наголосив, що не має жодної додаткової інформації з приводу "перевороту" в Росії. Крім того, вважає лідер французів, не варто "робити жодних остаточних аналізів".

Президент Франції також додав, що слід "продовжувати підтримувати Україну в її контрнаступі, який є вирішальним для майбутнього" країни.

Нагадаємо, 24 червня Євген Пригожин разом із "вагнерівцями" оголосили про "похід на Москву" задля "відновлення справедливості". Втім, ввечері того ж дня він голосив про припинення заколоту в той час, коли його найманці перебували всього за 200 км від Москви.

Детальніше про заколот Пригожина - у матеріалі: Як "Вагнер" дійшов до Москви і розвернувся: хронологія подій "картопляного бунту" Пригожина (фото, відео)

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