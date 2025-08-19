Макрон назвав місто, де може відбутися зустріч Зеленського і Путіна

Еммануель Макрон. / © Associated Press

Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та «фюрером» Кремля Володимиром Путіним має відбутися в Європі. Одним з міст може бути швейцарська Женева.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє BFMTV.

З його слів, зустріч між Зеленським і Путіним на території однієї з країн Європи — «це більше, ніж гіпотеза, це навіть колективна воля».

«Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні дискусії були у Стамбулі», — висловився французький президент.

Нагадаємо, Трамп заявив, що відбудеться тристороння зустріч між ним, Путіним та Зеленським. Він охарактеризував зустріч із Зеленським та європейськими лідерами як «дуже хорошу» та заявив, що розпочав підготовку перемовин із президентом України і «фюрером» РФ.

Український лідер Володимир Зеленський сказав, що готовий до такої зустрічі з Путіним. З його слів, Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім тристоронню. Ми готові до всіх форматів.

Видання The Telegraph повідомило, що Путін і Зеленський, схоже, домовилися провести особисту зустріч протягом найближчих двох тижнів. Трамп зі свого боку оголосив про організацію переговорів і підтвердив намір приєднатися до наступної «трилатеральної» зустрічі з обома лідерами.

