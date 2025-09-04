- Дата публікації
Макрон назвав основну гарантію безпеки для України
Французький лідер наголосив на недопустимості встановлення обмежень для української армії як умови для мирної угоди.
Спроможність української армії стримувати російську агресію — найбільш важлива і основна гарантія безпеки для України.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту Коаліції охочих у Парижі.
За його словами, у переговорах щодо мирного врегулювання не може йтися про будь-які обмеження «стосовно формату чи спроможностей української армії».
«Це те, що ми захищаємо і будемо захищати до кінця», — наголосив Макрон, який є співголовою Коаліції охочих.
Він запевнив, що європейські партнери України будуть сприяти «не тільки стійкості української армії до нових атак, але і стримувати російську армію від будь-яких нових справ агресії.
«Це найбільш важлива і основна гарантія безпеки», — додав французький лідер.
Нагадаємо, під час саміту Коаліції охочих у Парижі 4 вересня заявили про нову еру безпеки, коли Україна повинна перетворитися на «сталевого дикобраза».
В оголошений після саміту заяві йдеться про розгортання в Україні сил безпеки одразу після припинення бойових дій, а також про гарантування безпеки повітряного та морського простору.
Співголова Коаліції охочих, британський прем’єр-міністр Кір Стармер підтримав заяви партнерів України про передавання Києву ракет далекої дії.