Політика
455
1 хв

Макрон назвав основну гарантію безпеки для України

Французький лідер наголосив на недопустимості встановлення обмежень для української армії як умови для мирної угоди.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Спроможність української армії стримувати російську агресію — найбільш важлива і основна гарантія безпеки для України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту Коаліції охочих у Парижі.

За його словами, у переговорах щодо мирного врегулювання не може йтися про будь-які обмеження «стосовно формату чи спроможностей української армії».

«Це те, що ми захищаємо і будемо захищати до кінця», — наголосив Макрон, який є співголовою Коаліції охочих.

Він запевнив, що європейські партнери України будуть сприяти «не тільки стійкості української армії до нових атак, але і стримувати російську армію від будь-яких нових справ агресії.

«Це найбільш важлива і основна гарантія безпеки», — додав французький лідер.

Нагадаємо, під час саміту Коаліції охочих у Парижі 4 вересня заявили про нову еру безпеки, коли Україна повинна перетворитися на «сталевого дикобраза».

В оголошений після саміту заяві йдеться про розгортання в Україні сил безпеки одразу після припинення бойових дій, а також про гарантування безпеки повітряного та морського простору.

Співголова Коаліції охочих, британський прем’єр-міністр Кір Стармер підтримав заяви партнерів України про передавання Києву ракет далекої дії.

