Макрон назвав союзників "боягузами": Пісторіус відреагував на заяву

Згодом президент Франції наголосив, що Німеччина не була об'єктом його коментарів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав слова президента Франції Емманюеля Макрона про "боягузів" у допомозі Україні "контрпродуктивними".

Про це Пісторіус заявив під час пресконференції зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном, повідомило Politico.

За його словами, "це те, що насправді не допомагає розв'язати проблеми, які виникають, коли йдеться про допомогу Україні".

"Насправді нам не потрібно принаймні, на мій погляд, говорити про наземну операцію або про те, щоб мати більше або менше сміливості", - заявив німецький міністр оборони.

Видання пише, що пізніше Макрон заявив, мовляв, Німеччина не була об'єктом його коментарів. Втім, "необхідно" струсити союзників Франції. Адже, наголосив французький лідер, якшо країни будуть пасивні, то ризикують "постраждати, зазнати невдач на полі бою, зазнати можливих розчарувань у США".

Заява Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон здивував заявою щодо війни в Україні. Зокрема, він закликав своїх союзників активізуватися , підкресливши, що "зараз не час бути боягузливими".

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", - заявив французький лідер.

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