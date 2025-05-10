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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Макрон назвав умову для проведення мирних переговорів

Макрон заявив про необхідність припинення вогню для початку мирних переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Переговори про мир між Україною та Росією можливі лише після встановлення повного і безумовного припинення вогню терміном не менше 30 днів.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Києві.

«Не можуть розпочатися переговори про мир, поки немає цього перемир’я (на 30 днів. — ред.), поки Київ зазнає дуже жахливих атак. Тепер ми всі сподіваємося, що з понеділка розпочнеться цей режим перемир’я, який може бути оновлений — ми сподіваємося на це. І ми в рамках цих переговорів вибудуємо схему гарантій.

За його словами, можливість введення миротворців залежить від ходу переговорів.

«У межах цих гарантій можуть бути сили — контингенти стримування другого ешелону. Але все це буде залежати від перебігу паралельної дискусії, яка вестиметься між Україною та Росією. Сьогодні всі ми поєднані в коаліцію охочих, рішучих», — зазначив президент Франції.

Він наголосив, що цього країна і надалі буде підтримувати Україну.

«Ми спочатку хочемо досягти припинення вогню, щоб мати змогу вести переговори про тривалий мир. І що ви маєте сьогодні? Наше запевнення: ми не відступимо. Україна не залишиться наодинці. Ми залишимося й надалі, і ми будемо захищати Україну від можливих майбутніх нападів», — сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі «коаліції рішучих» заявив, що від 12 травня має початись повне і безумовне припинення вогню строком на 30 днів, яке має охопити повітря, море та сушу.

Окрім того, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що Росія є єдиною країною, яка є перешкодою до миру.

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