Еммануель Макрон / © Associated Press

Лідери європейських держав мають бути присутніми на переговорах щодо України, інакше вони не принесуть миру.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що ЄС має забезпечити, щоб мирне врегулювання захищало Україну та зберігало європейську безпеку.

Окрім того, за його словами, угода «має відбивати мотивацію Росії від повторних спроб, а також не давати решті світу катастрофічний приклад для наслідування».

Французький лідер також наголосив на необхідності розробити «правила співіснування» з країною-агресоркою після війни в Україні.

«Ми повинні бути тими, хто вестиме переговори щодо цієї нової архітектури безпеки для Європи наступного дня, тому що наша географія не зміниться», — сказав він.

Макрон вважає, що європейські країни повинні відновити дипломатичні канали з Росією і не покладатися на інших, переважно на США, у веденні переговорів.

«Немає миру без європейців. Я хочу бути дуже чітким: ви можете вести переговори без європейців, якщо хочете, але це не дасть миру за столом переговорів», — заявив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон раніше закликав ЄС припинити бути «глядачем» і взяти на себе ініціативу у діалозі з Москвою.

Генсек НАТО Марк Рютте у контексті заяв Макрона заявив, що кожна країна, яка входить до Північноатлантичного альянсу, може налагоджувати діалог із Кремлем, якщо це допоможе зупинити війну в Україні.