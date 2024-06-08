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Макрон не зізнався, скільки Франція хоче передати Україні винищувачів Mirage 2000-5

Макрон не зізнався, скільки Франція хоче передати Україні винищувачів Mirage 2000-5

Макрон анонсував підготовку українських пілотів. / Фото: president.gov.ua

Франція проаналізувала ситуацію та потреби української армії.

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати точну кількість винищувачів Mirage 2000-5, які надійдуть в Україну, з міркувань ефективності.

Про це він розповів на спільній з президентом України Зеленським пресконференції, - пише Укрінформ. 

«Наша практика завжди полягала в тому, щоб повідомляти цифри після того, як вона (військова техніка – ред.) була поставлена і використана. Це більш ефективно і дає нашим опонентам менше інформації", - сказав він.

За словами Макрона, Франція проаналізувала ситуацію та потреби української армії.

«Я не можу вам надати точних цифр, але пріоритетом є негайний початок підготовки пілотів і механіків. Це те, що буде розпочато найближчими днями у Франції, причому технічна підготовка відбуватиметься на місці», - уточнив Макрон.

Раніше ТСН.ua розповідав, що бойових вильотів на F-16 поки немає – все інше можливе: генерал заінтригував щодо постачання західних літаків.

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