Макрон не зміг змінити думку Сі Цзіньпіна щодо війни в Україні - Politico

Голова Китаю Сі Цзіньпін не змінив свою позицію щодо російської агресії проти України після переговорів з президентом Франції Емануелем Макроном.

Про це пише видання Politico.

На другий день візиту французського президента до Китаю Сі Цзіньпін продовжує стару риторику щодо російської агресії проти України. Він, як і раніше, заявив, що "обидві сторони мають обґрунтовані побоювання щодо безпеки". Крім того, китайський лідер ніде не натякнув, що спробує використати свій вплив на Росію, щоб вона припинила війну.

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Голова Китаю заявив, що. Треба досягти миру якнайшвидше та збудувати "ефективну, збалансовану та стійку систему європейської безпеки".

Крім того, Сі заявляв, про необхідність захисту мирного населення, зокрема дітей та жінок. Видання зазначає, що ця заява, скоріше за все, повʼязана з недавнім рішенням Міжнародного кримінального суду про арешт диктатора Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей. Але китайський лідер не говорив конкретно про Росію або Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати та провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але зробить це "коли прийде час".

Крім того, ми раніше інформували, що голова Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

В свою чергу президент Франції Еммануель Макрон сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що розраховує на нього, щоб “привести Росію до тями” щодо війни в Україні.

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