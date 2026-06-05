Макрон несподівано відреагував на лист Зеленського до Путіна: що пропонує

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон вважає «хорошою ініціативою» лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна і заявив, що наразі настав правильний момент для відновлення переговорів між країнами.

Про це він повідомив 5 червня у Чорногорії перед початком саміту Західних Балкан з Євросоюзом, пише «Радіо Свобода».

Реакція Макрона на лист Зеленського до Путіна — що заявив

Французький лідер наголосив, що Париж завжди виступав за прямий діалог між Києвом і Кремлем, а також підкреслив ключову роль Європи у майбутньому врегулюванні конфлікту.

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За словами Макрона, він вважає, що сьогодні саме Україна та Росія здатні напрацювати як припинення вогню, так і мирний план. Водночас європейці, як найбільші учасники підтримки українських воєнних зусиль, мають допомогти в цьому процесі.

«І саме європейці мають у певний момент бути за столом переговорів щодо мирного плану, тому що йдеться про архітектуру миру і безпеки для Європи з огляду на географію. Тому я думаю, що це хороша ініціатива і добре, що між ними відбуваються дискусії і що вони можуть відновитися», — заявив Макрон.

Він додав, що стійкість українського народу змінила прогнози багатьох аналітиків, які передбачали швидке падіння України чи її неспроможність пережити зиму. За словами Макрона, українці «своєю силою і мужністю знову довели їм протилежне», тому тепер спільним завданням є побудова тривалого миру.

Також президент Франції додав, що регулярно спілкується з президентом США Дональдом Трампом. Під час останньої розмови Макрон закликав його до спільного тиску та реалістичної оцінки ситуації на фронті.

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«Думаю, що можна сказати: пропозиція, яка колись існувала — не від європейців і не від України — і полягала у тому, що Росії треба залишити весь Донбас, це пропозиція, яка ніколи не існувала ні для українців, ні для європейців. І сьогодні така пропозиція більше не повинна існувати з огляду на реальність на місці. І це має бути чітко заявлено всіма», — підсумував Емманюель Макрон.

Зеленський написав відкритого листа Путіну — останні новини

Нагадаємо, Нагадаємо, Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну. Текст опублікували на сайті Офісу президента.

У своєму зверненні український лідер зазначив, що розвідка має документи, які свідчать про наміри Кремля затягнути бойові дії ще на кілька років. Окрім цього, він вказав на спроби Москви розширити географію конфлікту та залучити нових учасників. Також у листі президент України закликав російського диктатора зробити раціональний вибір і припинити безглузде кровопролиття.

Дональд Трамп підтримав ідею Зеленського зустрітися з Путіним для закінчення війни. Він заявив, що лідерам «треба це владнати», та прокоментував залученість США.

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Після звернення Зеленського до Путіна у Кремлі цинічно заговорили про умови переговорів.

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