Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем та Зеленським: деталі

Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем та Зеленським: деталі

Макрон та Зеленський висловили готовність продовжувати роботу "нормандського формату" для розв'язання проблем України.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорив пов'язані з Україною теми.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Єлисейський палац.

Канцелярія французького лідера зазначила, що бесіда із Шольцем — "частина тісної координації між Францією та ФРН напередодні візиту канцлера в Україну та Росію на початку наступного тижня". Макрон і Шольц, як зазначає Єлисейський палац, підтвердили єдність позицій Парижа та Берліна щодо подальшої роботи у "нормандському форматі".

Крім того, Макрон та Шольц обговорили питання, пов'язані із забезпеченням колективної безпеки в Європі.

Під час розмови із Зеленським Макрон, за повідомленням Єлисейського палацу, похвалив співрозмовника "за холоднокровність, що виявляється в особливо непростій ситуації".

"Президент Франції підтвердив, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України", — йдеться у повідомленні про бесіду.

Крім того, Макрон та Зеленський висловили готовність продовжувати роботу "нормандського формату" для розв'язання проблем України.

Зеленський також повідомив, що у нього відбулася телефонна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном після того, як той поговорив з російським президентом.

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Президент України зазначив, що вони з Макроном обговорили ситуацію щодо безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.

"Ціню особисту залученість Еммануеля Макрона до процесу деескалації", — написав Зеленський.

Також президент США Джо Байден 12 лютого поговорив телефоном із Володимиром Путіним. Сталося це після розмови глави Кремля та президента Франції Еммануеля Макрона. Розмова президентів тривала більше однієї години.

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