Гарантії безпеки для України: Макрон оголосив про створення робочої групи

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі «коаліції охочих» оголосив про створення робочої групи, яка опікуватиметься узгодженням та фіналізацією гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Іnterfax.

Новостворену групу очолять Франція та Велика Британія. До її роботи також долучаться Туреччина, яка відіграє ключову роль у морському вимірі, і також Сполучені Штати Америки.

«Тож ми вирішили вже завтра створити робочу групу, яку очолять Франція та Велика Британія, за тісної участі Туреччини, що відіграє ключову роль у морському вимірі, і вперше — за участю США», — повідомив Макрон за підсумками зустрічі «коаліції охочих» у вівторок.

За словами французького президента, наступні дні дадуть можливість точно визначити внесок кожної сторони й таким чином остаточно фіналізувати ці гарантії безпеки. Робоча група має розпочати роботу вже завтра, у середу, 26 листопада.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладення угоди, яка стосується війни в Україні. Він виступив у Рожевому саду Білого дому, де проводилася традиційна церемонія помилування індиків на День подяки.

А вже наступного тижня Володимир Зеленський може особисто прибути до Вашингтона, щоб обговорити з Дональдом Трампом найчутливіші пункти нового плану врегулювання війни.