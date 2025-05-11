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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
798
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Макрон оцінив пропозицію Путіна щодо відновлення переговорів

Диктатору Путіну потрібно виграти час.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Російський диктатор запропонував Україні відновити переговори. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пропозиція Путіна є «першим кроком, але недостатнім».

Про це пише France24.

«Безумовному припиненню вогню не передують переговори», — сказав Макрон журналістам, виходячи з поїзда в польському місті Перемишль після повернення з поїздки до України.

Він додав: Путін «шукає вихід, але все ще хоче виграти час».

Як зазначав диктатор, для припинення війни в Україні потрібно «усунути її першопричини». Під цим формулюванням криються традиційні забаганки РФ щодо України. Серед них не тільки нейтральний статус України, відмова від вступу в НАТО, а й традиційні «демілітаризація» та «денацифікація».

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не повернеться на шлях миру в Україні, тоді буде відповідь, яка примусить РФ сісти за стіл переговорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
798
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