Макрон передумав: що саме президент Франції вирішив зробити після зустрічі з Зеленським

Раніше французький лідер скасував запланований візит до України.

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну. Свій візит він хоче здійснити до середини березня.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

“Я приїду до середини березня і буду пліч-о-пліч з українським президентом. Ви можете чекати на мене найближчі тижні – це точно”, – сказав Макрон.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

Раніше президент Франції відклав візит до України з міркувань безпеки. Про це пише видання Challenges. “Перший двосторонній візит Макрона, запланований на 13-14 лютого, переноситься”, – йдеться у повідомленні видання.

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