Макрон переконаний, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та деескалації

Зараз напруження підсилюється, підсилюється рівень ескалації.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та досягненню деескалації.
Про це французький лідер заявив на спільній пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним, - пише Укрінформ.
Макрон підкреслив, що зараз напруження підсилюється, підсилюється рівень ескалації, і це — ні в інтересах ні Росії, ні європейців.
“Нам потрібно домовитися по конкретних заходах, для того, щоб стабілізувати ситуацію і досягнути деескалації. Ми це обговорили разом. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів і консультацій з США, з НАТО, з європейцями, а також — від нашої зустрічі з президентом Зеленським завтра”, - сказав Макрон.
“І я хочу сказати, що президент Росії Путін сказав, що він готовий слідувати цій логіці, говорячи про те, щоб була рівновага в цих ініціативах, в тому числі — поставити питання про суверенітет і територіальну цілісність України”, - додав він.
“Тож найближчі дні будуть вирішальними, і ці щільні дискусії, які в нас відбулися, сприятимуть цьому”, - зазначив президент Франції.
"Ми зараз усвідомлюємо серйозність ситуації та знаходимо шлях до збереження миру. Я глибоко вірю, що час ще є", - також зауважив він.
За словами Макрона, "у нас є бажання працювати разом, щоб гарантувати новий порядок стабільності та безпеки в Європі", і у цьому сенсі Росії були запропоновані "конкретні гарантії безпеки".
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