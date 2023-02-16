Макрон під час зустрічі з головою МЗС Китаю обговорили "одинакову мету" встановлення миру в Україні

Головний дипломат Китаю вирушив у турне Європою. Франція - перша країна, яку він відвідав з офіційним візитом у межах цієї поїздки.

У середу, 15 лютого, президент Франції Еммануель Макрон у Парижі зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Сторони обговорили обговорювалися зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє CNN.

"Китай цінує роль, яку відіграє Франція як незалежна велика держава", - заявило китайське посольство після зустрічі свого головного дипломата і французького президента в у Єлисейському палаці.

У заяві йдеться, що обидві сторони обмінялися думками щодо українського питання. Ван Ї наголосив, "що в цьому питанні Китай наполягає на об'єктивності і завжди намагається сприяти миру і реалізації переговорів".

Також зазначається, що Китай "готовий співпрацювати з Францією і рештою міжнародної спільноти для вивчення політичних засобів вирішення питання, щоб якнайшвидше досягнути припинення вогню і закінчення війни".

У заяві Єлисейського палацу вказується, що обидві країни висловили "одинакову мету" щодо України, а Макрон наголосив на "наслідках цього конфлікту для міжнародного миру і безпеки ".

Також китайський дипломат зустрівся зі своєю колегою, міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка повідомила у в Twitter, що вони мали "ґрунтовний обмін думками щодо російської агресії проти України та шляхів роботи над вирішенням конфлікту".

Зазначимо, головний дипломат Китаю вирушив у турне Європою. Франція є першою країною, до якої він прибув з офіційним візитом. Найближчими днями Ван І також відвідає Італію, Угорщину, Росію та Німеччину. Очікується, що він виступить з промовою на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як пише "Голос Америки", турне китайського дипломат Ван Ї розглядається як частина зусиль Пекіна з відновлення зв'язків з європейськими країнами в умовах зростання напруженості між двома найбільшими економіками світу - Китаєм і США, після того, як на початку цього місяця США збили китайську шпигунську повітряну кулю.

Поїздка відбувається на тлі загострення відносин із Заходом. Відмова Пекіна засудити вторгнення РФ в Україну майже рік тому і приєднатися до інших країн у запровадженні санкцій проти Росії, ще більше погіршила ситуацію і поглибила розкол у відносинах Китаю з більшою частиною Європи.

У грудні минулого року Ван Ї відстоював, за його словами, неупереджену позицію його країни щодо війни РФ проти України і дав зрозуміти, що Китай поглибить зв'язки з Росією у 2023 році.

Нагадаємо, Пекін заявив про свій нейтралітет у війні РФ проти України. Китай називає вторгнення Путіна "кризою", не надаючи перевагу жодній зі сторін. Втім, разом з тим КНР заявляє про "дружню співпрацю" з Москвою.

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