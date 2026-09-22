Макрон після зустрічі з Трампом заговорив про мир в Україні: деталі переговорів

Макрон та Трамп. / © Associated Press

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Французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі в Нью-Йорку з американським лідером Дональдом Трампом обговорив ініціативи щодо запровадження мораторію на удари по об’єктах енергетичних у межах війни Росії проти України.

Про це Макрон заявив під час спілкування зі ЗМІ після переговорів, повідомляє Reuters.

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«Ми об’єднаємо наші зусилля, щоб добитися мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі та цивільній інфраструктурі України. Мирне населення має бути захищене, і ми повинні якнайшвидше розпочати серйозні переговори про умови миру між Росією та Україною», — заявив Макрон у мережі Х.

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За його словами, розмова з Трампом була «дуже доброю» і «дуже конструктивною». Обидва лідери, каже Макрон, погодилися з необхідністю допомогти Україні посилити її обороноздатність.

«Ми мали тривалу дискусію щодо України та Росії, необхідності швидше та сильніше допомагати нашим українським друзям з точки зору перехоплювачів, тому що це ключове питання з оборонної точки зору», — сказав французький президент.

Окрім того, зауважив Макрон, допомога енергетичній системі України залишається пріоритетом, бо війна впливає на безпеку в усій Європі.

Енергетичне перемир’я — останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ необхідно завершити, а першим кроком до деескалації може стати припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі. Так він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про втрати Росії через війну.

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Водночас джерела The Telegraph повідомили, що Трамп готується жорстко поговорити із Зеленським. Він має намір порушити питання ударів по НПЗ Росії. За даними видання, американського лідера непокоїть, що атаки на російські нафтопереробні можуть посилювати дефіцит дизельного пального та сприяти зростанню цін.ї

Тим часом The Guardian повідомило, що Трамп хоче домовитися із Зеленським про «енергетичне перемир’я» з РФ. Видання зауважує, що очільник Білого дому має намір домагатися домовленості, яка передбачала б припинення ударів по енергетичних об’єктах з обох сторін.

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