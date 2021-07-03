Макрон поговорив телефоном із Путіним про Україну та "стабільність у Європі"

Макрон поговорив телефоном із Путіним про Україну та "стабільність у Європі"

Макрон нагадав Путіну про важливість нормандського формату.

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з очільником держави-агресора Володимиром Путіним наголосив на важливості нормандського формату.

Про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу.

Розмова між Макроном та Путіним відбулась у п'ятницю, 2 липня. Президент Франції із керівником держави-агресора обговорили "стабільність на європейському континенті". Також Макрон нагадав Путіну про важливість переговорів у нормандському форматі.

" Що стосується України, президент Макрон нагадав про важливість нормандського формату, в якому Франція та Німеччина виступають посередниками, щоб дозволити Україні та Росії "припинити конфлікт та знайти рішення", - йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Нагадаємо, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість зустрічі із Зеленським заявив, що не бачить у цьому сенсу, оскільки "він (ред. - Зеленський) віддав свою країну під повне зовнішнє управління США, Німеччини та Франції".

А в Офісі президента вважають, що своєю заявою Путін все ж не відкидає можливість двосторонніх переговорів, що свідчить про важливість для нього таких перемовин.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Володимира Путіна про "зовнішнє управління" і заявив, що всі питання щодо України вирішуються лише в Україні та українською державою.

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